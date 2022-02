Le top 10 des villes les plus chères de France a été annoncé

https://fr.sputniknews.com/20220214/le-top-10-des-villes-les-plus-cheres-de-france-a-ete-annonce-1055155638.html

Pour devenir propriétaire ou acquérir un nouveau bien en 2021, il a fallu débourser encore plus que l’année précédente. Le site SeLoger a communiqué à Ouest-France et France Bleu le classement des villes françaises les plus chères. Ce classement concerne les villes de plus de 100.000 habitants.Sans surprise, c’est la région parisienne qui monopolise le podium. Le prix moyen du mètre carré dans la région est de 5.441 euros, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale de 3.069 euros. En première position, on retrouve Paris qui a vu ses prix de l’immobilier augmenter de 8,5% sur un an, en ce qui concerne les prix signés et de 7,9% pour les prix affichés. Le prix du mètre carré est de 11.591 euros.En seconde position, on retrouve Boulogne-Billancourt. La commune des Hauts-de-Seine a vu ses prix augmenter de 6,1% en 2021 pour un prix du mètre carré de 9.524 euros. Pour compléter le podium, on retrouve la ville de Montreuil située en Seine-Saint-Denis. La hausse des prix n’a été que de 1,4% l’an passé, mais le prix du mètre carré est de 6.721 euros.Dans la suite du classement, on retrouve Lyon à la quatrième place avec un prix du mètre carré de 5.499 euros. La cité rhodanienne est talonnée par Annecy à la cinquième place avec 4.973 euros, suivie de très près par Bordeaux pour un prix de 4.967 euros le mètre carré.Le sud truste les septième et huitième place avec Aix-en-Provence tout d’abord pour un montant de 4.724 euros le mètre. Nice suit derrière avec 4.665 euros. En neuvième position, on retrouve la ville de Nantes juste devant Saint-Denis qui bénéficie des retombées des Jeux olympiques de 2024. La ville francilienne a vu ses prix monter de 7,2% en un an et l’ouverture des prochaines stations de métro du Grand Paris Express, construit à l’occasion de la compétition olympique, fera monter encore plus la facture, relate Ouest-France.Et quelles ont été les villes les plus abordables?Saint-Étienne a été nominée par le site comme étant la ville la moins chère en matière d’immobilier avec un prix au mètre carré de 1.493 euros pour une augmentation de 3,4%. En seconde position de ce classement parallèle, on retrouve la ville de Perpignan avec 1.623 euros du mètre carré, un prix en augmentation de 5,1% par rapport à l’année précédente.Pour compléter ce podium alternatif, la ville de Limoges se classe troisième avec un prix de 1.663 euros du mètre carré, un montant en baisse de 0,1%. Suivent ensuite la ville de Mulhouse avec 1.707 euros, soit une baisse de 2,7% et la ville du Mans avec 1.877 euros du mètre carré. La ville hôte de la célèbre course automobile des 24 Heures a enregistré une baisse de 0,5%.Une année 2021 fructueuse pour les déménageursLa crise sanitaire a rendu les Français moins casaniers. Selon un sondage paru en août 2021, un Français sur quatre souhaitait déménager, relate RTL. Outre les prix de l’immobilier, le nombre de déménagements a augmenté l’an passé.Hervé Berger, déménageur à Tours, a constaté lui aussi cette dynamique. Bien que limité en chiffre d’affaires, car auto-entrepreneur, l’interlocuteur de Sputnik a reconnu que l’année écoulée a été bonne, car il a pu bénéficier de l’accroissement d’activité qui a dynamisé le secteur.L’interlocuteur de Sputnik a constaté une hausse d’activité inédite en décembre.Quant à la hausse des prix de l’immobilier, M.Berger a affirmé au micro de Sputnik que certaines personnes en ont profité pour faire des plus-values financières. Il a ajouté que certains biens ont été vendus alors qu’ils ne trouvaient pas preneur jusque-là.

