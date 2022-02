https://fr.sputniknews.com/20220214/royaume-uni-les-prix-des-carburants-atteignent-un-nouveau-record-1055145463.html

Royaume-Uni: les prix des carburants atteignent un nouveau record

Les prix des carburants à la pompe ont atteint un nouveau record dans tout le Royaume-Uni, accentuant davantage la crise de la cherté de la vie et la pression... 14.02.2022, Sputnik France

Au cours du week-end, l'essence a atteint 148,02 pence le litre, tandis que le diesel a atteint un nouveau record de 151,57 pence le litre, a précisé l'association, rappelant que les carburants avaient déjà atteint un record en novembre, avant que les prix de gros et de détail ne retombent.Cette nouvelle augmentation porte le prix du plein d'une voiture familiale de 55 litres à 81,41 livres sterling, détaille la même source.Le porte-parole de l'entreprise de services automobiles RAC, Simon Williams, a expliqué que "le prix du baril de pétrole sur les marchés internationaux frôle les 100 dollars et les détaillants souhaitent récupérer rapidement cet argent, ce qui se répercute négativement sur le consommateur".Les prix des carburants à la pompe dépendent en grande partie du prix de gros de l'énergie qui a augmenté en raison de la situation tendue en Ukraine. Lundi, les prix du pétrole ont atteint 95,56 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis 2014.

