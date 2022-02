https://fr.sputniknews.com/20220214/un-palestinien-abattu-par-les-forces-de-securite-israelienne-en-cisjordanie-1055138005.html

Un Palestinien abattu par les forces de sécurité israélienne en Cisjordanie

Des soldats israéliens ont abattu un Palestinien en Cisjordanie occupée, ont annoncé le 14 février le ministère palestinien de la Santé et des témoins. 14.02.2022, Sputnik France

Des affrontements ont éclaté tard dimanche dans le village de Silat al Harithiya alors que les soldats israéliens se préparaient à détruire la maison dans laquelle un homme accusé du meurtre d'un Israélien avait résidé.Selon des témoins, un échange de coups de feu a éclaté entre les soldats israéliens et des hommes armés palestiniens à l'arrivée des forces de sécurité.Des centaines de Palestiniens ont jeté des pierres et des bombes incendiaires sur les soldats, qui ont répliqué avec "des moyens de dispersion des émeutes et ont tiré en direction d'hommes armés", a indiqué l'armée israélienne, sans confirmer le décès.Un Palestinien a été tué et dix autres blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

