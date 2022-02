https://fr.sputniknews.com/20220215/afrique-du-sud-la-cinquieme-vague-de-covid-19-attendue-fin-avril-1055165282.html

Afrique du Sud: la cinquième vague de Covid-19 attendue fin avril

La cinquième vague d’infections à Covid-19 est attendue fin avril prochain en Afrique du Sud après l’accalmie qui a commencé début février, a indiqué mardi... 15.02.2022, Sputnik France

Il a ajouté que sur la base des données recueillies lors des vagues précédentes, l'Afrique du Sud est au début d'une accalmie de trois mois au cours de laquelle le gouvernement peut assouplir les restrictions et se préparer à la prochaine vague.Signalant qu’il est peu probable qu'Omicron revienne à l'avenir, l’expert a noté que "la cinquième vague sera pilotée par une nouvelle souche et personne ne peut prédire à quoi elle ressemblera".L’Afrique du Sud est officiellement le pays le plus affecté par la pandémie dans le continent. Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays d'Afrique australe, qui compte près de 60 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être complètement vaccinées.Selon les chiffres du ministère de la Santé, l'Afrique du Sud a enregistré plus de 3,6 millions d’infections depuis le début de la pandémie, avec plus de 97.000 morts.

avec Maghreb Arabe Presse

