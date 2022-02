https://fr.sputniknews.com/20220215/cette-autre-table-anti-covid-de-poutine-ne-passe-pas-inapercue-1055166911.html

Cette autre table anti-Covid de Poutine ne passe pas inaperçue

Cette autre table anti-Covid de Poutine ne passe pas inaperçue

Une semaine après la rencontre des Présidents russe et français autour d’une immense table ovale, une autre, encore plus grande, s’est trouvée au centre des... 15.02.2022, Sputnik France

Le 14 février, Vladimir Poutine a tenu des réunions avec plusieurs ministres: Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, puis Sergueï Choïgou, ministre de la Défense.Les deux ministres se sont présentés à quelques minutes d’intervalle et se sont assis au même endroit. Les réunions ont eu lieu dans un autre décor que celui de la rencontre Macron-Poutine, et la table était visiblement encore plus longue.Cette distanciation est une "mesure absolument temporaire", a expliqué ce 15 février le porte-parole duKremlin Dmitri Peskov: "Elles s'expliquent par la situation épidémiologique"."Table anti-covid"La table a été détournée par de nombreux utilisateurs de Twitter.Certains ont souligné la "bonne volonté [de Vladimir Poutine] à respecter la distanciation sociale".D’autres ont spéculé sur sa longueur.Précautions sanitairesIl y a une semaine, le 7 février, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont rencontrés au Kremlin pour tenter d’amorcer une désescalade des tensions dans le dossier ukrainien. Les deux chefs d’État se sont installés de part et d’autre d’une longue table ovale qui a beaucoup inspiré les internautes. Le dispositif a été mis en place suite au refus de Président français de se soumettre à un test PCR à son arrivée sur le territoire russe, a expliqué plus tard le Kremlin.Ce 15 février, Vladimir Poutine a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz qui a également refusé de se faire dépister à son arrivée, et a donc pris la place de Macron autour de cette même table ovale.

