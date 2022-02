https://fr.sputniknews.com/20220215/coree-du-sud-lancement-de-la-campagne-presidentielle-sur-fond-de-scandales-1055158242.html

Corée du Sud: lancement de la campagne présidentielle sur fond de scandales

Corée du Sud: lancement de la campagne présidentielle sur fond de scandales

Les candidats à l'élection présidentielle en Corée du Sud ont formellement lancé leur campagne ce mardi en vue de ce qui s'annonce comme le scrutin le plus... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T07:21+0100

2022-02-15T07:21+0100

2022-02-15T07:21+0100

corée du sud

élection présidentielle

corée du nord

international

asie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045813297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf565f77a71c2c9852a7cdfb50175deb.jpg

D'après les enquêtes d'opinion, les électeurs souhaitent un président capable de remédier à la polarisation de la politique et à endiguer la corruption, tout en stoppant la flambée des prix de l'immobilier et en luttant contre les inégalités sociales qui nuisent à la quatrième économie d'Asie.Parvenir à un accord avec la Corée du Nord sur ses programmes nucléaire et balistique serait un plus, mais même les essais à répétition effectués par Pyongyang en janvier n'ont pas suffi à faire de la politique étrangère un thème majeur de la campagne électorale.Quatorze candidats sont pour l'heure en lice pour le scrutin du 9 mars, dont le candidat du Parti démocrate au pouvoir, Lee Jae-myung, et son principal rival, le conservateur Yoon Suk-yeol, donnés au coude-à-coude dans des sondages qui font état de faibles cotes de popularité d'un côté comme de l'autre.Il s'agit d'un contraste avec les trois précédentes élections présidentielles, pour lesquelles un favori se dégageait clairement.La frustration croissante à l'égard des partis traditionnels ainsi que des controverses impliquant les familles de Lee Jae-myung et de Yoon Suk-yeol ont profité à Ahn Cheol-soo, magnat de l'informatique et candidat d'un petit parti d'opposition.Ahn Cheol-soo a proposé dimanche une alliance à Yoon Suk-yeol, estimant que cela permettrait d'obtenir une victoire massive et l'unité nationale. Il a émis l'idée d'un vote pour déterminer qui serait le premier nom sur le "ticket" présidentiel.Dans les rangs de la campagne Yoon, certains ont appelé aussi à une telle alliance, évoquant l'hypothèse d'une coalition gouvernementale avec Ahn Cheol-soo comme Premier ministre.Lee Jae-myung pourrait faire l'objet d'une enquête pénale pour des accusations selon lesquelles il a nommé un fonctionnaire comme assistant personnel de son épouse, à laquelle il aurait permis d'utiliser des fonds gouvernementaux via sa carte d'affaires. Il a par ailleurs demandé pardon pour des paris illégaux effectués par son fils.Yoon Suk-yeol, lui, s'est retrouvé face à une polémique à propos du CV erroné de son épouse lorsque celle-ci était à la recherche d'un poste d'enseignante il y a plusieurs années. Il a aussi nié compter dans son équipe de campagne un chaman proche de son épouse.

corée du sud

corée du nord

asie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

corée du sud, élection présidentielle, corée du nord, international, asie