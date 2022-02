https://fr.sputniknews.com/20220215/des-composes-nocifs-trouves-dans-des-bouteilles-en-plastique-reutilisables-dont-70-sont-inconnus-1055154879.html

Des composés nocifs trouvés dans des bouteilles en plastique réutilisables, dont 70% sont inconnus

Des composés nocifs trouvés dans des bouteilles en plastique réutilisables, dont 70% sont inconnus

Les bouteilles de sport en plastique réutilisables contaminent l'eau avec des centaines de substances potentiellement toxiques, selon une découverte des... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T06:40+0100

2022-02-15T06:40+0100

2022-02-15T06:40+0100

bouteille

sport

recherche

eau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369855_14:0:1900:1061_1920x0_80_0_0_35519c7efc62db0dc3f57044eb14f272.jpg

Les bouteilles de sport en plastique réutilisables sont largement utilisées dans le monde entier, mais les gens ne pensent pas à la migration des produits chimiques des bouteilles vers l'eau potable, indique une nouvelle étude qui a enregistré des substances potentiellement toxiques qui contaminent l’eau dans ce genre de bouteilles. Les substances produites dans les bouteilles réutilisables sont potentiellement dangereuses pour la santé humaine, selon les auteurs de la nouvelle étude publiée dans le Journal of Hazardous Materials.Après 24 heuresAu cours de leur travail, les chimistes ont pris des bouteilles d'eau potable neuves et usagées. Ils les ont remplies d'eau propre du robinet et les ont laissées pendant 24 heures.Les scientifiques ont examiné la composition chimique du liquide obtenu. Ils ont utilisé la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse. L'expérience a été réalisée avec des bouteilles non lavées, lavées à la main et lavées au lave-vaisselle.Plus de 400 composés différents et plus de 3.500 substances dérivées de détergents ont été trouvés dans l'eau. La plupart d'entre eux ne sont pas étudiés et n'ont pas encore été identifiés. La toxicité d'environ 70% des composés est encore inconnue.Quels sont les composés identifiés?Parmi les molécules obtenues, les photo-initiateurs, des composés utilisés dans l'encre de nombreux types d'emballages alimentaires, sont des molécules qui créent des particules réactives, dont les radicaux libres, cations ou anions, lorsqu'elles sont exposées à un rayonnement UV ou visible. Ils peuvent causer de graves dommages aux cellules de l'organisme. Les scientifiques ont également trouvé d'autres composés nocifs, notamment le diéthyltoluamide.Tous ces composés ne font pas partie des bouteilles en plastique, mais se forment au fur et à mesure de leur dégradation lors de leur utilisation, pendant le stockage et le lavage.Un remplacement au plastique?Auparavant, des scientifiques chinois ont mis au point une nouvelle méthode de production de plastique à base de protéines, facilement transformable, biodégradable, biocompatible et présentant de hautes propriétés mécaniques. Pour le produire, il faut utiliser comme matières deux protéines structurelles, riches en lysine. Le résultat est un bioplastique solide, transparent et résistant aux solvants. D’après l’étude chinoise, ce nouveau bioplastique non toxique peut être utilisé dans la fabrication des jouets, qui peuvent ensuite être teintés avec des colorants alimentaires.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

bouteille, sport, recherche, eau