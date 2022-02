https://fr.sputniknews.com/20220215/en-quete-dinclusivite-air-canada-effectue-un-vol-avec-un-equipage-noir-1055162672.html

En quête d’inclusivité, Air Canada effectue un vol avec un "équipage noir"

La compagnie aérienne a réalisé un vol intérieur avec un équipage entièrement noir pour "mettre en valeur leur identité". Par le passé, Air Canada avait déjà... 15.02.2022, Sputnik France

Ce mois de février est celui de l'histoire des Noirs au Canada, les autorités invitant ses citoyens à honorer "l’héritage des Canadiens noirs et de leurs communautés". Air Canada, qui met en avant ses engagements dans les domaines de la diversité et de l’inclusivité, a annoncé avoir réalisé un "vol célébrant l'histoire des Noirs".Le vol Toronto-Fort Lauderdale, effectué le 11 février, a été assuré par "un équipage noir" composé de deux pilotes et de huit agents de bord, précise le communiqué de la compagnie aérienne. Au sol, le vol a été planifié et appuyé par des gestionnaires et des employés noirs. Toujours selon la note, l’idée a été soumise par des employés noirs de la compagnie.Promotion des minorités visiblesSelon les chiffres officiels, la population noire représente 3,5% des habitants du Canada. La compagnie aérienne, qui se veut l’un des "meilleurs employeurs pour la diversité au Canada depuis plusieurs années consécutives", s’est engagée à avoir 3,5% de dirigeants noirs au sein de son entreprise d’ici 2025, d’après son rapport de développement durable 2020. De plus, toujours en 2020, la compagnie s’est jointe à l’Initiative BlackNorth, qui a pour mission de mettre fin au racisme systémique contre les Noirs.Actuellement, environ 400 employés d'Air Canada se sont identifiés comme Noirs, selon les chiffres internes.Diversité et inclusionLa compagnie est connu pour ses initiatives mettant en avant les "minorités visibles": les personnes noires, de couleur, ainsi que les femmes ou les personnes handicapées.Ainsi, en mars 2020, Air Canada a réalisé le premier vol transcontinental encadré par un équipage entièrement féminin et guidé par une équipe de contrôle de la circulation aérienne également entièrement féminine, selon le rapport de la compagnie.Depuis 2019, toujours en quête d’inclusivité, le personnel d’Air Canada a été prié d’abandonner la salutation "mesdames et messieurs" pour "chers passagers" ou "bonjour". La tendance des salutations non-genrées est par ailleurs suivie par plusieurs autres compagnie aériennes, comme British Airways, Delta Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, EasyJet ou encore Japan Airlines.

