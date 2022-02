https://fr.sputniknews.com/20220215/eric-zemmour-fait-part-de-son-long-et-chaleureux-entretien-telephonique-avec-donald-trump-1055164494.html

Éric Zemmour fait part de son "long et chaleureux entretien téléphonique" avec Donald Trump

Éric Zemmour fait part de son "long et chaleureux entretien téléphonique" avec Donald Trump

Éric Zemmour, tentant d’effectuer sans trop de succès une tournée internationale, a pourtant reçu un soutien de poids: Donald Trump, qui l’a enjoint par... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T14:29+0100

2022-02-15T14:29+0100

2022-02-15T14:30+0100

présidentielle 2022

eric zemmour

donald trump

présidentielle française 2022

reconquête! (parti français)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053807489_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_14de08942a83e6ad36346ec68957f7a0.jpg

Éric Zemmour a confirmé ce 15 février l’information transmise par son entourage sur sa conversation avec Donald Trump. Via un communiqué publié sur Twitter, il a indiqué qu’il avait eu un "long et chaleureux entretien téléphonique" avec l’ancien Président, lequel partage de nombreux points en commun avec lui.Ils "ont notamment évoqué les sujets migratoires, sécuritaires et économiques de leurs deux pays" mais aussi "les raisons du succès de la campagne victorieuse de 2016 et le nombre record de voix obtenues" par Donald Trump.Concernant la campagne de M.Zemmour, "l’authenticité, la sincérité et le courage" ont été mis en valeur.Enfin, le communiqué souligne que "le sens de leur engagement reste le même: Donald Trump souhaite que les États-Unis restent les États-Unis, Éric Zemmour souhaite que la France reste la France"."Ne cédez rien"Plus tôt dans la journée, le porte-parole du candidat à la présidentielle, Guillaume Peltier, avait précisé sur France 2 que les deux hommes avaient échangé "hier à 18h00 à l’occasion d’un entretien d’une quarantaine de minutes où Donald Trump a pu dire à Éric Zemmour: ne cédez rien, tenez bon, restez courageux, c'est la ténacité et l'endurance qui finissent à la fin d'une campagne par payer".Toujours selon l’entourage de M.Zemmour, M.Trump lui a par ailleurs déclaré:Origines de l’appelL’ancien numéro 2 des Républicains a détaillé qu’ils avaient lancé "différentes sollicitations" auxquelles "le cabinet de Donald Trump a répondu favorablement"."On a pris cet appel avec beaucoup de plaisir", s’est-il félicité.En outre, selon les informations communiquées par l’entourage de M.Zemmour à BFM TV, c’est lui qui a été à l’initiative du coup de fil.Points en communCet entretien a lieu alors qu’Éric Zemmour tente d’obtenir une stature internationale via un périple européen promotionnel, lequel n’a pas été couronné de succès. À Londres et à Genève il a été persona non grata et son déplacement à Budapest n’a pas donné lieu à des échanges officiels avec le Président hongrois Victor Orban.Quoi qu’il en soit, l’ex-polémiste dit s’inspirer de l’ancien Président des États-Unis.Le 9 février, Éric Zemmour a réclamé la construction d’un "mur" à "toutes les frontières" extérieures de l'Union européenne (UE) afin de lutter contre l’immigration, ce qui n’est pas sans rappeler la politique de Donald Trump avec le Mexique. Il souhaite de plus soutenir financièrement les pays prêts à le bâtir.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

eric zemmour, donald trump, présidentielle française 2022, reconquête! (parti français)