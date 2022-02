https://fr.sputniknews.com/20220215/france-les-exportations-de-vins-et-spiritueux-ont-atteint-un-niveau-record-en-2021-1055168051.html

France: les exportations de vins et spiritueux ont atteint un niveau record en 2021

Les exportations de vins et spiritueux français ont atteint un nouveau record en termes de valeur l'an dernier, portées par la suspension des droits de douane... 15.02.2022, Sputnik France

Les ventes de vins et spiritueux à l'étranger - le second dans le secteur d'exports après l'aérospatiale - ont atteint 15,5 milliards d'euros en 2021, en hausse de 28% par rapport à 2020 et de 11% par rapport à 2019, soit avant l'apparition de la pandémie de COVID-19, précise la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France dans un communiqué.Les droits de douane punitifs entre l'Union européenne et les Etats-Unis, en lien avec le litige sur l'aéronautique, et les restrictions liées à la pandémie comme la fermeture des restaurants, bars et magasins hors taxes avaient considérablement réduit les exportations d'alcool français en 2020.Les exportations de l'année dernière ont également augmenté en termes de volume, bien que dans une moindre mesure, atteignant 203 millions de caisses de 12 bouteilles, soit une hausse de 11% par rapport à 2020 et de 4% par rapport à 2019.Les expéditions de vin vers les États-Unis, de loin le premier marché d'exportation de la France en valeur, ont bondi de 34% l'an dernier pour atteindre 4,1 milliards d'euros, avec une poussée enregistrée dès la suspension des sanctions douanières en mars, a indiqué la FEVS.Les exportations de vin français cette année et l'année prochaine pourraient cependant être pénalisées par une baisse de production à la suite des dommages causés aux vignobles par les gelées printanières, a déclaré César Giron.La production française de vin a chuté de 23% l'an dernier, selon les données du ministère de l'Agriculture. Dans le Beaujolais la vendange a été réduite de moitié par rapport à la moyenne des cinq dernières années et dans le Bordelais la production a diminué d'un quart.Les producteurs de champagne, qui ont annoncé des ventes record lundi, ont déclaré que la mauvaise récolte ne devrait toutefois pas affecter les disponibilités, les producteurs pouvant puiser dans leurs réserves.Le champagne est généralement produit à partir d'un assemblage de vins de plusieurs années.

