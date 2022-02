https://fr.sputniknews.com/20220215/hong-kong-sous-la-pression-dune-hausse-inquietante-des-infections-1055161584.html

Hong Kong sous la pression d’une hausse inquiétante des infections

Hong Kong sous la pression d’une hausse inquiétante des infections

Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong se bat actuellement sous une énorme pression suite à la hausse inquiétante des cas... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T11:19+0100

2022-02-15T11:19+0100

2022-02-15T11:19+0100

hong kong

covid-19

test dépistage covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104366/22/1043662290_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_a7da8bea45a206bd3cf882ef78a75028.jpg

Les autorités locales travaillent d’arrache-pied pour mettre en œuvre des mesures pour contenir la propagation du virus et soutenir les compagnies opérant dans la ville. La ville a enregistré 2.071 nouvelles infections lundi, le cinquième record quotidien en sept jours. C’est la première fois que les nouveaux cas confirmés dépassent le cap des 2.000 infections en une seule journée.Les chiffres réels pourraient être encore plus élevés car plus de 1.000 échantillons de test n’ont pas encore été évalués, a indiqué Chuang Shuk-kwan, chef de la branche des maladies transmissibles du Center for Health Protection de Hong Kong. La ville peut gérer 200.000 échantillons de test par jour, une capacité qui sera progressivement portée à 300.000 durant la semaine en cours avec la mise en place d’un laboratoire provisoire. Face à la pandémie qui fait rage, la capacité de test de Hong Kong doit être augmentée, ce qui signifie que la ville devra compter sur le gouvernement central pour fournir plus de main-d’œuvre pour aider la ville à combattre le virus, a dit Wu Tingyuk, président du laboratoire affilié de BGI à Hong Kong et ancien président de l’Autorité hospitalière de la ville. Le gouvernement central s’est engagé à apporter un soutien total à la ville dans la lutte contre la pandémie.

hong kong

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

hong kong, covid-19, test dépistage covid-19