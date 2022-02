https://fr.sputniknews.com/20220215/la-russie-transfere-en-syrie-des-avions-porteurs-de-missiles-hypersoniques--video-1055166405.html

La Russie transfère en Syrie des avions porteurs de missiles hypersoniques – vidéo

Des chasseurs MiG-31K armés de missiles hypersoniques Kinjal et des bombardiers stratégiques Tu-22M3 sont arrivés à la base aérienne russe de Hmeimim en Syrie... 15.02.2022, Sputnik France

Le ministère russe de la Défense a annoncé le transfert à la base de Hmeimim, en Syrie, de bombardiers Tu-22M3 et de chasseurs MiG-31K dotés de missiles hypersoniques.Des médias étrangers avaient précédemment annoncé que ces manœuvres seraient suivies par des groupes aéronavals de l’Otan, y compris les porte-avions américain Harry S. Truman, italien Cavour et français Charles-de-Gaulle, accompagnés de navires militaires et auxiliaires.Le ministère russe a précisé que les avions avaient franchi plus de 1.500 kilomètres depuis leurs bases.Des exercices de plus de 140 navires et 10.000 militaires dans des mers différentesLe 20 janvier, le ministère russe de la Défense avait annoncé le début de manœuvres de la marine engageant plus de 140 navires et plus de 10.000 militaires.Les exercices, supervisés par le commandant en chef de la marine Nikolaï Evmenov, se dérouleront dans les mers baignant le territoire russe, ainsi que dans des zones importantes du point de vue opérationnel.Il s’agit plus particulièrement de la Méditerranée, des mers du Nord et d’Okhotsk, ainsi que du Pacifique et du nord-est de l’océan Atlantique, précise le ministère.

