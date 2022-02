La tempête tropicale Dumako s’approche du nord de Madagascar

https://fr.sputniknews.com/20220215/la-tempete-tropicale-dumako-sapproche-du-nord-de-madagascar-1055163663.html

La tempête tropicale Dumako, qui s’est formée la semaine dernière dans l’océan indien, continue de s’approcher du nord de Madagascar, a annoncé mardi le... 15.02.2022, Sputnik France

Il a ajouté que ce système, qui pourrait générer de fortes pluies et des rafales proches de 100 km/h, devrait affecter la zone située entre l’île Sainte-Marie et la ville Antalaha et sortir vers le canal Mozambique du côté de Nosy Be.Le diamètre de cette tempête est assez important (environ 130km) et les dégâts qu’il pourrait engendrer ne sont pas négligeables d’où la nécessité de se préparer à toutes éventualités, a poursuivi le service météorologique.Météo Madagascar a déjà lancé un avis d’alerte pour les régions de Diana, de Sava et d’Analanjirofo ainsi que les districts de Toamasina I et II et Brickaville, appelant les populations à rester vigilants.Par ailleurs, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a indiqué qu’il se prépare déjà à faire face aux éventuels dégâts causés par le passage de ce système sur l’île.Après les cyclones Ana, qui a frappé la partie est du pays et les hautes terres centrales au stade de dépression tropicale, et Batsirai qui a fait des ravages dans la partie sud au stade de cyclone tropical, ce système sera le troisième de ce genre à toucher la Grande île en l’espace de quatre semaines.

