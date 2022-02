https://fr.sputniknews.com/20220215/louis-vuitton-va-augmenter-ses-prix-face-a-la-hausse-des-couts-de-production-1055167303.html

Louis Vuitton va augmenter ses prix face à la hausse des coûts de production

Louis Vuitton va augmenter ses prix face à la hausse des coûts de production

Louis Vuitton, première marque de mode de LVMH, augmentera mercredi ses prix dans le monde entier en raison de la hausse des coûts de fabrication

Louis Vuitton deviendra l'une des premières grandes marques de l'industrie à augmenter largement ses prix cette année pour préserver ses marges alors que les coûts montent en flèche.Les hausses de prix affecteront les magasins Vuitton dans le monde entier et concerneront la maroquinerie, les accessoires de mode et les parfums, a indiqué mardi la porte-parole. Elle n'a cependant pas donné plus de détails sur l'ampleur des hausses, si ce n'est qu'elles varieraient en fonction des produits.Certains blogueurs ont déclaré sur les réseaux sociaux chinois que le prix de certains modèles de sacs à main, tels que les emblématiques Capucines et Neverfull, augmenteraient de 20% ou plus en Chine, sans toutefois citer de sources.PurseBop, un site de suivi du marché du luxe, relayent des prévisions selon lesquelles l'augmentation se situerait entre environ 4% pour le bas de la gamme et 15% à 18% en moyenne dans le haut de gamme.Présentant des ventes et des bénéfices records en 2021 pour la branche mode et maroquinerie, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a déclaré en janvier que le groupe disposait d'une marge de manœuvre suffisante pour augmenter les prix dans un environnement inflationniste mais qu'il devrait être "raisonnable".Chanel a augmenté les prix de certains de ses sacs à main à trois reprises l'an dernier, et le populaire sac Classic Flap qui se vend actuellement à 8.200 dollars (7.231 euros) coûte désormais 3.000 dollars (près de 60%) de plus qu'en 2019.

