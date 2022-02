https://fr.sputniknews.com/20220215/nicolas-bay-suspendu-de-ses-fonctions-au-sein-du-rn-pour-sabotage-1055173773.html

Nicolas Bay suspendu de ses fonctions au sein du RN pour "sabotage"

Nicolas Bay suspendu de ses fonctions au sein du RN pour "sabotage"

La direction du Rassemblement national a annoncé suspendre Nicolas Bay pour avoir "transmis depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels" à Éric... 15.02.2022, Sputnik France

Le Rassemblement national a suspendu le député européen Nicolas Bay de ses fonctions au sein du parti et lui a retiré son titre de porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, rapporte le 15 février BFM TV.Selon la chaîne de télévision, la direction du RN accuse Nicolas Bay d'avoir transmis des infos confidentielles au camp d'Éric Zemmour."Nous avons eu confirmation que Nicolas Bay, profitant de sa présence dans les plus hautes instances de la campagne, transmet depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels à notre concurrent direct Éric Zemmour. Ceci a permis à plusieurs reprises le parasitage des événements de la campagne", indique un message interne que BFM TV a pu consulter.Ce document destiné aux membres du parti dénonce un "comportement parfaitement immoral" et "un véritable sabotage".M.Bay s'est quant à lui indigné face à cette suspension annoncée "à peine une heure" après qu'il a demandé une réunion au bureau exécutif, alors qu'il ne participait "à aucune instance de la direction de campagne".Ces informations sont publiées au surlendemain de l'annonce du ralliement de Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, à Éric Zemmour.

