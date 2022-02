https://fr.sputniknews.com/20220215/nigeria-arrestation-dun-chef-de-la-police-recherche-pour-trafic-de-drogue-1055167110.html

Nigeria: arrestation d'un chef de la police recherché pour trafic de drogue

Abuja, 15/02/2022 (MAP) - Un haut responsable de la police nigériane, suspendu l'année dernière et recherché pour son rôle présumé dans un trafic de drogue... 15.02.2022, Sputnik France

Abuja, 15/02/2022 (MAP) - Un haut responsable de la police nigériane, suspendu l'année dernière et recherché pour son rôle présumé dans un trafic de drogue international, a été arrêté, a annoncé la police lundi soir.Dans un communiqué, la police a affirmé qu'Abba Kyari et quatre autres officiers ont été arrêtés "pour leur implication dans une affaire de trafic de drogue impliquant un cartel de la drogue transnational"."L'arrestation des officiers fait suite à des informations reçues des responsables" de l'agence antidrogue nigériane (National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA), a-t-on précisé.Certains officiers de la NDLEA se sont avérés être "à la solde" du même cartel pour lequel Kyari travaillait, selon la police.La NDLEA avait émis lundi un mandat d'arrêt à l'encontre d'Abba Kyari et affirmé croire "fermement" qu'il était membre d'un cartel de la drogue contrôlant un axe Brésil-Ethiopie-Nigeria.Selon elle, Abba Kyari a été filmé en train d'essayer de compromettre un officier de la NDLEA en janvier, en lui demandant de dissimuler une partie de 25 kg de cocaïne saisies, en échange de plusieurs dizaines de milliers de dollars.Le commissaire de police adjoint Abba Kyari avait été suspendu en août 2021 et faisait l'objet d'une enquête interne après sa mise en cause par un Nigérian jugé pour fraude aux Etats-Unis, Ramon Abbas, connu sous le nom de Hushpuppi.

