Poutine commente l’initiative de reconnaître l’indépendance des Républiques de Donetsk et Lougank

Poutine commente l’initiative de reconnaître l’indépendance des Républiques de Donetsk et Lougank

L’appel des députés de la Douma à reconnaître l’indépendance des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk reflète les aspirations de la société russe... 15.02.2022, Sputnik France

L’initiative, votée par les députés de la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe, et adressée directement au Président, se base sur la demande sociale des électeurs dans le pays, a déclaré ce mardi 15 février Vladimir Poutine lors de la conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz.Selon M.Poutine, il est absolument évident que la grande majorité des Russes compatissent et soutiennent les habitants du Donbass dans l’espoir que la situation s’améliore.Vladimir Poutine a cependant indiqué que la situation actuelle dans le Donbass peut être qualifiée de "génocide".Retrait des troupes russesQuant au retrait partiel des troupes russes vers leurs bases de stationnement à l’issue des exercices militaires, le chef d’État a lancé qu’il s’agissait de déplacements sur le territoire du pays programmés et décidés par la Défense russe, ne nécessitant pas de commentaires supplémentaires.Plus tôt dans la journée, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant le retrait d'équipements militaires des districts militaires Sud et Ouest après l'annonce de la fin des manœuvres actuellement en cours.

