https://fr.sputniknews.com/20220215/presidentielles-sud-coreennes-un-dispositif-special-pour-les-votants-atteints-du-covid-19-1055163536.html

Présidentielles sud-coréennes: un dispositif spécial pour les votants atteints du Covid-19

Présidentielles sud-coréennes: un dispositif spécial pour les votants atteints du Covid-19

Le parlement sud-coréen a adopté, lundi, un plan mettant en place un dispositif spécial pour permettre aux votants atteints du Covid-19 de participer aux... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T13:24+0100

2022-02-15T13:24+0100

2022-02-15T13:24+0100

corée du sud

élection présidentielle

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045813297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf565f77a71c2c9852a7cdfb50175deb.jpg

Les électeurs souffrant de maladies hautement infectieuses comme le Covid-19 et d’autres placés en quarantaine seront autorisés à se rendre dans les bureaux de vote et à voter après la clôture du vote à 18 heures, selon le plan. Selon la Commission électorale nationale, les patients infectés par le virus qui ont déjà demandé des bulletins de vote par correspondance peuvent voter par poste. Les responsables de la Commission ont déclaré qu’ils travaillent sur certains détails dont l’installation d’isoloirs séparés pour les électeurs malades et la mise en place d’équipement de protection pour les agents électoraux. Cette décision intervient au moment où la Corée du Sud lutte pour contrer une poussée du mutant omicron à propagation rapide. Mardi, le pays a recensé 57.177 nouvelles contaminations au Covid-19, portant le bilan à 1.462.421 depuis le début de la pandémie il y a deux ans, selon l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA). L’Agence a également signalé 61 décès liés à la pandémie, pourtant le nombre total de morts du Covid-19 à 7.163. Les autorités sanitaires ont averti que le nombre des infections quotidiennes pourrait augmenter à 170.000 dans le pays à la fin du mois en cours. La campagne officielle pour les élections présidentielles sud-coréennes a débuté, mardi.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, élection présidentielle, covid-19, variant omicron du covid-19