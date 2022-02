https://fr.sputniknews.com/20220215/quel-est-leffet-du-trimetazidine-qui-aurait-ete-decouvert-chez-valieva-1055167787.html

Quel est l'effet du trimétazidine qui aurait été découvert chez Valieva?

La substance qui aurait été découverte dans le sang de la prodige du patinage artistique Kamila Valieva donne peu d'effet en tant que dopage, explique dans une... 15.02.2022, Sputnik France

sport

jeux olympiques

kamila valieva

patinage artistique

dopage

affaire valieva

Le scandale qui secoue le monde du sport après la victoire de Kamila Valieva (15 ans) en épreuve par équipes ne cessant de défrayer la chronique, Sputnik a interrogé une médecin du sport sur le médicament trimétazidine, dont des traces auraient été découvertes fin décembre dans le sang de la jeune patineuse.Inutile pour les patineuses?Ce médicament est d’autant plus inutile en tant que dopage dans les sports exigeant une excellente coordination des mouvements, tels que le quadruple saut, souligne la spécialiste. Théoriquement, "à force de faire preuve de fantaisie", il est possible de l’imaginer comme produit dopant dans des sports exigeant une forte endurance, et de l’utiliser pour éviter une hypoxie sur les longues distances. Mais dans ce cas, la dose nécessaire serait colossale, selon elle. Sa concentration dans le sang ne serait alors pas aussi dérisoire que celle qui aurait été trouvée dans le sang de Kamila."Contamination" énigmatiqueReste à savoir comment des traces de trimétazidine ont pénétré dans le sang de la patineuse, poursuit l’experte. L’une des versions avancées, selon laquelle elle aurait pu consommer par erreur un médicament de son grand-père, est certes originale, mais pas plus que celle avancée en 2020 par la céiste canadienne Laurence Vincent-Lapointe. Accusée de dopage en été 2019, elle a affirmé avoir été contaminée par son conjoint de l’époque qui lui aurait transmis la substance prohibée via des fluides corporels (salive, sueur, sperme). La médecin russe est pour sa part convaincue que l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Comité international olympique (CIO) sont "totalement sous l'emprise des Américains" qui leur imposent leur vision des choses et leurs intérêts. Elle partage ainsi le point de vue de Vladimir Olentchenko, chercheur à l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales qui a avancé, toujours dans un entretien avec Sputnik, "une sorte d'action orchestrée ou coordonnée".Autorisée à poursuivre la compétitionDe nombreux autres responsables et experts pointent le caractère "politisé" et "pensé" de ce scandale.La jeune Russe a finalement été autorisée à poursuivre la compétition aux JO de Tokyo par le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a confirmé la levée de sa suspension provisoire pour dopage. Malgré cela, le CIO refusera de remettre les médailles si elle gagne la prochaine compétition individuelle.

