Travaux d'extension du canal de Suez après l'épisode de l'Ever Given

Travaux d'extension du canal de Suez après l'épisode de l'Ever Given

Des travaux sont en cours pour étendre la section à double sens du canal de Suez de 72 à 82 km, a déclaré mardi l'autorité qui gère la voie navigable... 15.02.2022, Sputnik France

Le président de l'Autorité du canal de Suez, Osama Rabie, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il serait trop coûteux d'agrandir les 193 km du chenal de navigation, qui relie la mer Rouge et la Méditerranée.Le trafic maritime mondial a été gravement perturbé l'année dernière lorsque l'un des plus grands porte-conteneurs du monde; l'Ever Given, est resté bloqué dans la section Sud du canal pendant environ une semaine.

