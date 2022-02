https://fr.sputniknews.com/20220215/un-gisement-de-100-millions-de-barils-de-petrole-mis-au-jour-en-egypte-1055173023.html

Un gisement de 100 millions de barils de pétrole mis au jour en Égypte

Un gisement de 100 millions de barils de pétrole mis au jour en Égypte

Un gisement contenant au moins 100 millions de barils de pétrole a été mis au jour par la compagnie émiratie Dragon Oil dans le golfe de Suez, à l’ouest de la... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T21:15+0100

2022-02-15T21:15+0100

2022-02-15T21:15+0100

egypte

pétrole

gisements de pétrole

sinaï

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104321/70/1043217095_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_40bbfee90e8ce1bbc2e1cd37b92bb4ff.jpg

La compagnie émiratie Dragon Oil a découvert un gisement de pétrole dans le golfe de Suez sur le territoire égyptien avec des réserves évaluées à 100 millions de barils, a annoncé ce mardi 15 février le ministère égyptien du Pétrole.Il s’agit d’un des plus importants gisements mis au jour dans la région au cours des 20 dernières années, selon le document.La découverte a été officiellement annoncée lors d’une réunion entre le ministre du Pétrole Tarek al-Moulla et des représentants de Dragon Oil en marge du salon international Egypt Petroleum Show 2022 (EGYPS) qui se déroule du 14 au 16 février au Caire.Plus de 3,3 milliards de barils de réservesDans un récent classement des pays africains disposant des plus grandes réserves de pétrole établi par Business Insider, l’Égypte figure en sixième position avec 3,3 milliards de barils, après la Libye, le Nigeria, l’Algérie, l’Angola et le Soudan.En termes de production pétrolifère, l’Égypte est cinquième parmi les pays africains avec 559.000 barils produits par jour en 2021. Le Nigeria domine le classement grâce à ses 1,25 million de barils produits quotidiennement.

egypte

sinaï

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

egypte, pétrole, gisements de pétrole, sinaï, afrique