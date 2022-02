https://fr.sputniknews.com/20220215/une-nouvelle-exoplanete-aurait-ete-trouvee-aux-alentours-du-systeme-solaire-1055154659.html

Une nouvelle exoplanète aurait été trouvée aux alentours du Système solaire

Une troisième exoplanète a été identifiée par des astronomes autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Système solaire.

Des astronomes qui travaillent avec le Très Grand Télescope (VLT), dans le nord du Chili, ont trouvé une troisième exoplanète candidate dans le système stellaire de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Pour ce faire, ils ont appliqué la méthode des vitesses radiales. La découverte est un corps céleste inhabituel pour les exoplanètes, car habituellement, dans d'autres systèmes, les astronomes découvrent des corps sensiblement plus grands et plus massifs que la Terre. Cette fois, c'est l'inverse, fait savoir un article sur cette découverte publié dans la revue scientifique Astronomy & Astrophysics.Au cours des observations à l’aide du Très Grand Téléscope, les astronomes ont repéré les premiers indices d'un signal correspondant à un objet ayant une orbite de cinq jours. Comme le signal était très faible, l'équipe a dû effectuer des observations de suivi avec le Spectrographe échelle pour l'observation de planètes rocheuses et des observations spectroscopiques stables (ESPRESSO) pour confirmer qu'il était dû à une planète.Proxima Centauri est une petite naine rouge froide, cela signifie que sa zone habitable est très proche de l’étoile, beaucoup plus proche que Mercure ne l’est de notre Soleil. Des recherches antérieures avaient montré la présence de deux planètes semblables à la Terre près de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de nous après le Soleil. L’une d’elles était située dans la "zone habitable", c’est-à-dire à distance optimale de l’étoile pour que de l’eau sous forme liquide y existe.Est-elle potentiellement habitable?Désormais, les astronomes ont trouvé une troisième candidate exoplanète dans le système, baptisé Proxima Centauri d. Son orbite est presque deux fois plus proche de son étoile Proxima Centauri que celle de Proxima Centauri b, potentiellement habitable, soit environ quatre millions de kilomètres, ce qui est plus petit que la distance entre Mercure et le Soleil, pour comparaison. Le nouvel objet céleste est donc presque certainement incapable d'accueillir la vie au sens terrestre du terme.La nouvelle exoplanète pèse environ 0,26 masse terrestre. La planète se rapprocherait d’après sa taille à Mars, qui pour comparaison fait 0,107 masse terrestre, parmi les planètes dans le Système solaire. Compte tenu de cela, et de sa proximité avec son étoile, elle pourrait avoir une atmosphère plutôt raréfiée. Proxima Centauri d n’aurait pas de lune, car elle est très proche de son étoile et il fait toujours nuit sur une moitié de sa surface et jour sur l'autre, expliquent les scientifiques.La vie autour des naines rougesLe système Proxima Centauri a attiré l'attention des astronomes pas seulement en raison de sa proximité, mais aussi parce qu'il est plus facile de voir si les planètes autour des naines rouges peuvent être habitées. Ces étoiles se caractérisent par de violentes explosions au cours desquelles leur luminosité peut être multipliée par 10 pendant une courte période.

