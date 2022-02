https://fr.sputniknews.com/20220215/voix-discordantes-des-instances-olympiques-sur-valieva-il-peut-sagir-dobjectifs-politiques-1055163434.html

Voix discordantes des instances olympiques sur Valieva: il peut s’agir "d’objectifs politiques"

Voix discordantes des instances olympiques sur Valieva: il peut s’agir "d’objectifs politiques"

Les décisions contraires des organismes impliqués dans le combat pour le sport sans dopage tiennent en haleine la patineuse russe Kamila Valieva et son équipe... 15.02.2022, Sputnik France

2022-02-15T17:54+0100

2022-02-15T17:54+0100

2022-02-15T17:54+0100

jeux olympiques

patinage artistique

comité international olympique (cio)

tribunal arbitral du sport (tas)

dopage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1055120623_0:366:2990:2048_1920x0_80_0_0_96fd8c58906fc81910ad9b10f568fd50.jpg

Depuis le 8 février, la patineuse russe Kamila Valieva vit au rythme des autorisations et des suspensions de sa prestation en solo à Pékin. La jeune athlète, favorite pour l’or olympique mais contrôlée positive à une substance interdite en décembre dernier, a reçu ce lundi le feu vert du tribunal arbitral du sport (TAS). Aujourd’hui, elle a présenté avec succès son programme court et en est sortie gagnante!Ces montagnes russes émotionnelles ne sont que le reflet du charivari incessant des autorités impliquées dans le dossier de l’adolescente prodige de 15 ans.Le 7 février, l’équipe russe de patinage artistique avait remporté aux JO de Pékin le tournoi par équipe. Mais la cérémonie de remise des prix a été reportée à cause de la trimétazidine (utilisée dans le traitement des angines de poitrine) retrouvée dans les tests de Kamila de 2021.Discordance dans les décisions: une "habitude"Après examen du cas de la patineuse russe, le TAS a décidé d’autoriser Kamila Valieva à continuer de participer au tournoi olympique en solo. Ce qui a provoqué une réaction inattendue du Comité international olympique (CIO): en cas de victoire de celle-ci, l’instance refuse d’organiser une cérémonie de remise de prix. Pourtant, le CIO avait initialement promis d’orchestrer cette cérémonie dès que l’enquête serait terminée.Pour Véronique Lebar, présidente du Comité éthique et sport, il n’est pas étonnant que le CIO, le TAS et le Comité antidopage aient des avis opposés sur l’affaire.La présidente précise que la décision du TAS de laisser Mlle Valieva de poursuivre la compétition "est quelque chose de bien".Véronique Lebar reste certaine qu’à côté "des grandes causes éthiques affichées" existent "d’autres objectifs aussi importants, voire davantage selon les organismes" qui les poussent à prendre des décisions différentes et "parfois contraires à l’éthique"."Le résultat a mis longtemps à être publié"Le contexte plus général de l’incident est tendu. Il mêle de multiples paramètres, allant de la minorité de l’athlète aux tensions politiques internationales actuelles impliquant la Russie. Mais, comme le rappelle notre interlocutrice, "le cas n’est pas unique". Elle y fait référence à la suspension des bobsleighers russes en 2018 en raison de leur dopage aux jeux Olympiques de Sotchi.Et de poursuivre: "même si la Russie n’a pas de laboratoire et qu’il a fallu envoyer les échantillons à Stockholm" [à l’Institut Karolinska où se trouve l’un des laboratoires antidopage de l’AMA, ndlr], le délai excédant un mois lui semble "bizarre". "On est quand même au XXIe siècle. C’est clair que ce n’est pas clair! C’est troublant!", s’exclame Mme Lebar."La fête est gâchée"Avant sa prestation du programme court, la jeune patineuse s’était dite "heureuse d’être aux jeux Olympiques et de représenter son pays". Nul doute. Mais expliquer face au TAS que "la trimétazidine est entrée dans son organisme avec un "produit que son grand-père utilisait" a demandé une mobilisation de toutes ses forces psychologiques.Pour Dorian Martinez, psychologue du sport et fondateur de Sport Protect, la décision du CIO de ne pas organiser de cérémonie en cas d’accès de Valieva au podium "fait peser un grand poids sur ses épaules".Il souligne "une sorte de paradoxe" dans le fait que trois instances –le CIO, AMA et TAS– ne s’entendent pas. "Cela jette le trouble pour l’ensemble des observateurs. Et c’est paradoxal par rapport à l’objectif initial de protéger un athlète mineur", assure notre interlocuteur.

https://fr.sputniknews.com/20220215/quel-est-leffet-du-trimetazidine-qui-aurait-ete-decouvert-chez-valieva-1055167787.html

https://fr.sputniknews.com/20220215/kamila-valieva-a-t-elle-pris-un-medicament-de-son-grand-pere-1055163057.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

jeux olympiques, patinage artistique, comité international olympique (cio), tribunal arbitral du sport (tas), dopage