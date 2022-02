https://fr.sputniknews.com/20220215/washington-prevoit-doffrir-jusqua-1-milliard-de-dollars-de-garanties-de-credit-a-kiev-1055158575.html

Washington prévoit d'offrir jusqu'à 1 milliard de dollars de garanties de crédit à Kiev

Washington prévoit d'offrir jusqu'à 1 milliard de dollars de garanties de crédit à Kiev

Les Etats-Unis envisagent d'offrir des garanties de crédit à l'Ukraine à hauteur de 1 milliard de dollars. 15.02.2022, Sputnik France

Lors d'entretiens téléphoniques avec de hauts responsables du Congrès, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité du président US Joe Biden, a fait savoir que les Etats-Unis allaient offrir de se porter garants des prêts à l'Ukraine, à hauteur d'un milliard de dollars.M. Sullivan avait indiqué dimanche que les Russes pourraient attaquer l'Ukraine dès "cette semaine".En plus d'une aide économique et humanitaire, les Etats-Unis ont déjà fourni 650 millions de dollars d'aide sécuritaire à Kiev l'an dernier.L'Allemagne s'est elle aussi engagée lundi à poursuivre "avec détermination" son aide économique à l'Ukraine.

