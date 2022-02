https://fr.sputniknews.com/20220216/1055177047.html

La fête des lanternes en Chine et dans les pays voisins

La Chine et un certain nombre d’autres pays d’Asie de l’Est ont célébré la fête des lanternes, qui clôture deux semaines de festivités marquant le Nouvel An... 16.02.2022, Sputnik France

Découvrez comment cette fête étonnante s’est déroulée à Taïwan, en Chine continentale et en Malaisie dans ce diaporama de Sputnik.

