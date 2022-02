https://fr.sputniknews.com/20220216/biden-raconte-avoir-depose-un-cadavre-de-chien-sur-le-porche-dune-femme-1055186602.html

Biden raconte avoir déposé un cadavre de chien sur le porche d’une femme

Biden raconte avoir déposé un cadavre de chien sur le porche d’une femme

Lors d'un discours prononcé mardi à la conférence législative de l'Association nationale des comtés, Joe Biden s'est remémoré des souvenirs du temps passé au... 16.02.2022, Sputnik France

Pendant la réunion de mardi à Washington Hilton, il a dit apprécier le travail des fonctionnaires "difficile" tout en évoquant ses "expériences personnelles".Ainsi, il a raconté:M.Biden lui a demandé si elle avait appelé la mairie, la femme a répondu par l’affirmative mais qu’ils "n’étaient pas là".Le corps de l’animal déplacéBien que M.Biden lui ait promis qu'il enverrait des personnes dès que possible au matin, elle insistait pour que le problème soit réglé séance tenante: "Je veux qu'il [le cadavre] soit retiré maintenant, je paie votre salaire."Le Président a ajouté: "Alors j’y suis allé. Je l'ai ramassé. Elle a dit qu’elle le voulait hors de sa pelouse. Je l'ai mis sur son porche"Il a noté qu'il était bien conscient de la difficulté du travail des fonctionnaires et a noté que cet incident s'était produit dans "unquartier très riche" du comté.Il a remarqué qu'il avait l'habitude de donner son numéro à tout le monde, et que maintenant il n'était même plus autorisé à avoir un téléphone.Son chien de compagnie meurt l'année dernièreEn 1970, Biden a été élu au conseil du comté le plus peuplé du Delaware, New Castle, pour deux ans. Ensuite, à l'âge de 29 ans, il a été élu pour la première fois au Sénat du Delaware.Il a perdu l'un de ses deux chiens de compagnie, Champ, en 2021. Il avait 13 ans.Le Président a partagé sur Twitter une longue note après sa mort, se souvenant qu’il était son meilleur compagnon.Il a adopté un deuxième chien, Major, en 2018, alors qu'il avait trois ans.

