https://fr.sputniknews.com/20220216/biontech-va-envoyer-une-usine-a-vaccin-anti-covid-en-kit-en-afrique-1055185406.html

BioNTech va envoyer une usine à vaccin anti-COVID en kit en Afrique

BioNTech va envoyer une usine à vaccin anti-COVID en kit en Afrique

Le groupe pharmaceutique allemand BioNTech a développé un laboratoire composé de conteneurs qu'il veut envoyer en Afrique sous forme de kits à assembler, afin... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T15:07+0100

2022-02-16T15:07+0100

2022-02-16T15:07+0100

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

afrique

usine

vaccin

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104223/49/1042234954_34:0:1246:682_1920x0_80_0_0_c7425469fc6234bdf087fa7d458d9d9b.jpg

Le prototype d'usine jouera un rôle déterminant pour permettre à la société de biotechnologie de tenir son engagement pris l’année dernière auprès du Rwanda, de l’Afrique du Sud, du Sénégal et de l’Union africaine d’obtenir une production de vaccins à ARNm sur le continent, où les taux d’inoculation sont loin derrière ceux du reste du monde.La mise en place de la première usine à ARNm de l'Union africaine devrait commencer à la mi-2022, avec un premier conteneur supposé arriver sur le continent au cours de la deuxième moitié de l'année, a déclaré BioNTech dans un communiqué.Nommée Biontainer, la structure sera initialement gérée par des membres de BioNTech, le temps de former les partenaires locaux à prendre en main le procédé complexe qu'est la fabrication de vaccins, a indiqué la société allemande. La production de vaccins devrait commencer 12 mois après réception de l'usine.Un premier prototype a été présenté mercredi aux présidents du Sénégal, du Ghana, du Rwanda et à d'autres dignitaires, y compris le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Marbourg en Allemagne.La rencontre s'est tenue en amont d'un sommet entre l'Union européenne et les dirigeants de l'Union africaine prévu jeudi, au cours duquel l'UE doit réitérer son engagement d'investir 150 milliards d'euros en Afrique.Biontainer pourrait également permettre de produire des vaccins à ARNm contre d'autres maladies, telles que la malaria ou la tuberculose.En plein débat sur la question de la dépendance de l’Afrique aux vaccins importés, le directeur général de l’OMS a salué dans un communiqué "l’initiative de BioNTech pour accroître la production de vaccins en Afrique."

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, afrique, usine, vaccin, covid-19