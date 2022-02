https://fr.sputniknews.com/20220216/eric-zemmour-annonce-le-nom-de-sa-premiere-ministre-sil-est-elu--1055188651.html

Éric Zemmour annonce le nom de sa Première ministre s'il est élu

Le candidat à la magistrature suprême Éric Zemmour a promis de nommer Marion Maréchal au poste de Premier ministre s'il est élu. 16.02.2022, Sputnik France

Le polémiste Éric Zemmour a annoncé ce mercredi 16 février qu'il comptait désigner Marion Maréchal Première ministre, une fois élu au poste présidentiel français.Dans un entretien avec l'hebdomadaire Elle, le candidat Reconquête a assuré qu'il y "aurait évidemment des femmes" dans son gouvernement. "Il pourra même y en avoir plus que des hommes!", a-t-il fait valoir.Précédemment, Marion Maréchal avait déclaré qu'elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen pour la présidentielle 2022 et qu'elle songeait à rejoindre l'équipe d'Éric Zemmour.Report d'un déplacement à La RéunionPlus tôt dans la journée, cette dernière a annoncé le report d'un déplacement à La Réunion, invoquant la nécessité d'être "totalement mobilisée" sur la quête des 500 parrainages d'élus nécessaires pour candidater à la présidentielle.Un récent sondage Elabe crédite Éric Zemmour de 13,5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, derrière Emmanuel Macron (24%), Marine Le Pen (15%) et Valérie Pécresse (14%).

