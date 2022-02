https://fr.sputniknews.com/20220216/etihad-airways-passe-commande-de-sept-avions-cargo-airbus-a350-1055185927.html

Etihad Airways passe commande de sept avions cargo Airbus A350

La compagnie aérienne émiratie Etihad Airways a signé, mercredi au salon aéronautique de Singapour, une lettre d'intention pour commander sept avions cargo... 16.02.2022, Sputnik France

Il a assuré que l'ajout de l'A350 "jouera un rôle clé dans la conduite de notre stratégie de fret à long terme et dans la réalisation de notre objectif 2035 visant à réduire les émissions de CO2 de 50%".De son côté, le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer, s’est félicité de la signature de cet accord avec un partenaire de longue date, peu de temps avant que cette compagnie aérienne des plus exigeantes n'introduise également le service passagers A350.Il a estimé que ce seul grand avion-cargo de nouvelle génération au monde sera inégalé sur son segment de marché en termes de rayon d'action, de consommation de carburant et d'économies de CO2.La compagnie aérienne publique avait envisagé l'avion-cargo d'Airbus et l'avion-cargo concurrent 777X développé par Boeing.Elle avait également indiqué que les gros porteurs de passagers Airbus A350 et Boeing 787 Dreamliner deviendraient l'épine dorsale de sa flotte.Plus tôt dans la journée de mercredi, Airbus a déclaré que Singapore Airlines avait finalisé un accord pour la commande de sept A350 cargo.

2022

avec Maghreb Arabe Presse

