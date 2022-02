https://fr.sputniknews.com/20220216/france-adoption-dune-loi-permettant-la-restitution-de-biens-culturels-spolies-par-les-nazis-1055181560.html

France: adoption d’une loi permettant la restitution de biens culturels spoliés par les nazis

France: adoption d’une loi permettant la restitution de biens culturels spoliés par les nazis

Le parlement français a adopté définitivement un projet de loi permettant la restitution de biens culturels spoliés lors des persécutions antisémites de la... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T12:30+0100

2022-02-16T12:30+0100

2022-02-16T12:30+0100

france

restitution

seconde guerre mondiale

oeuvre d'art

parlement français

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18613/07/186130724_0:149:3027:1852_1920x0_80_0_0_fbb1a8357af5e2a525b41bbf45b1f3c8.jpg

C'est "la première fois depuis l'après-guerre que le gouvernement engage un texte permettant la restitution d'oeuvres des collections publiques" spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ou acquises dans des conditions troubles pendant l'Occupation, en raison des persécutions antisémites, a déclaré la ministre de la Culture, citée par les médias.Selon Mme Bachelot, il s'agit d'"une première étape" car "des oeuvres d'art et des livres spoliés sont toujours conservés dans des collections publiques". "Des objets qui ne devraient pas, qui n'auraient jamais dû y être", a-t-elle souligné.Ce texte ouvre la voie notamment à la restitution de quinze oeuvres, dont des tableaux des peintres Gustav Klimt et Marc Chagall, qui vont pouvoir être restituées aux héritiers de familles juives spoliées par les nazis, notent les médias de l’hexagone.Parmi ses oeuvres figure "Rosiers sous les arbres" de Gustav Klimt, conservé au musée d'Orsay, seule oeuvre du peintre autrichien appartenant aux collections nationales françaises.Il a été acquis en 1980 par l'État chez un marchand. Des recherches approfondies ont permis d'établir qu'il appartenait à l'Autrichienne Eléonore Stiasny qui l'a cédé lors d'une vente forcée à Vienne en 1938, lors de l'Anschluss, avant d'être déportée et assassinée.Onze dessins et une cire conservés au Musée du Louvre, au Musée d'Orsay et au Musée du Château de Compiègne, ainsi qu'un tableau d'Utrillo conservé au Musée Utrillo-Valadon ("Carrefour à Sannois"), font également partie des restitutions prévues, selon la presse.Pour 13 des 15 oeuvres, les ayants-droit ont été identifiés par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations (CIVS), créée en 1999.Quelque 100.000 oeuvres d'art auraient été saisies en France durant la guerre de 1939-1945, selon le ministère de la Culture. 60.000 biens ont été retrouvés en Allemagne à la Libération et renvoyés en France. Parmi eux, 45.000 ont été rapidement restitués à leurs propriétaires.Environ 2200 ont été sélectionnés et confiés à la garde des musées nationaux (oeuvres "MNR" pouvant être restituées par simple décision administrative) et le reste (environ 13.000 objets) a été vendu par l'administration des Domaines au début des années 1950. De nombreuses oeuvres spoliées sont ainsi retournées sur le marché de l'art.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, restitution, seconde guerre mondiale, oeuvre d'art, parlement français