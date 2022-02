https://fr.sputniknews.com/20220216/kenya-expansion-de-laeroport-de-kisumu-en-prevision-du-sommet-africites-2022-1055179316.html

Kenya: expansion de l'aéroport de Kisumu en prévision du Sommet Africités 2022

Kenya: expansion de l'aéroport de Kisumu en prévision du Sommet Africités 2022

L'Autorité kényane des aéroports (KAA) a lancé l'opération d'expansion de l'Aéroport international de Kisumu, en prévision du Sommet Africités 2022 prévue dans... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T11:09+0100

2022-02-16T11:09+0100

2022-02-16T11:09+0100

kenya

aéroport

sommet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1045837658_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_39f996a884423fa7c3ba0cacecd29574.jpg

L'aéroport, dont la capacité sera doublée après les travaux, sera opérationnel dans trois mois, a précisé le directeur général de l'Autorité, Alex Gitari, affirmant que tout a été mis en place pour le bon déroulement de l'opération.En plus de l'augmentation de la capacité au niveau du terminal passagers, il est prévu également la réalisation d'une nouvelle porte d'embarquement et un hall d'arrivée supplémentaire, a fait savoir M. Gitari à l'occasion du lancement des travaux, ajoutant que l'aéroport sera également doté d'un nouveau parking.La mise à niveau, dont le coût total s'élève à plus de 2 millions de dollars, permettra à l'aéroport d'être plus compétitif tant au niveau régional qu'international, a-t-il souligné.Pour sa part, la directrice de l'autorité aéroportuaire de Kisumu a noté qu'en raison de l'augmentation du nombre de passagers, il était nécessaire d'agrandir l'aéroport pour accueillir confortablement les passagers.L'Aéroport international de Kisumu, qui dessert principalement des vols intérieurs, enregistre dernièrement un trafic de passagers annuel allant jusqu'à 500.000 voyageurs.

kenya

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, aéroport, sommet