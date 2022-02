https://fr.sputniknews.com/20220216/la-russie-devra-payer-un-lourd-tribut-des-senateurs-us-avertissent-poutine-et-le-kremlin-1055177981.html

"La Russie devra payer un lourd tribut": des sénateurs US avertissent Poutine et le Kremlin

"Nous sommes prêts à soutenir pleinement l'imposition immédiate de sanctions fortes, dures et efficaces contre la Russie." Le 15 février, alors que la presse... 16.02.2022, Sputnik France

Tandis que les médias et le gouvernement américains affirmaient à l’unisson que l’invasion russe de l’Ukraine allait avoir lieu dans la nuit du 15 au 16 février, le chef de la majorité démocrate du Sénat américain, Chuck Schumer, et celui de la minorité républicaine, Mitch McConnell, ont publié une déclaration bipartite en lançant "un avertissement tout aussi clair à Vladimir Poutine qu’au Kremlin".Le message envoyé "en cette heure sombre" et signé par plusieurs autres sénateurs prévient que "si Vladimir Poutine intensifie davantage l’escalade dans son assaut continu contre la souveraineté de l’Ukraine, la Russie devra payer un lourd tribut".La sécurité des USA en jeu?Les sénateurs ont également promis de ne pas relâcher "l’assistance sécuritaire, économique et humanitaire au peuple ukrainien". Ils ont appelé l’administration Biden et les partenaires des États-Unis à "agir rapidement" pour que Kiev ait tout le nécessaire "pour se défendre contre une invasion russe illégale".Si la Russie exprime ses préoccupations sécuritaires, réclamant des garanties du non-élargissement de l’Otan à l’est et le retrait des armes offensives américaines de ses frontières, les sénateurs parlent, en lien avec l’Ukraine, de la menace russe à la sécurité des États-Unis.Des rumeurs démenties même par KievDepuis l’automne 2021, des intox sur les projets du Kremlin d’envahir l’Ukraine ne cessent de paraître dans les médias occidentaux.Les dernières en date ont même indiqué l’heure de l’invasion en donnant lieu à une pique du porte-parole du Kremlin qui a conseillé aux Ukrainiens de mettre le réveil pour ne pas la rater.Le Président ukrainien et ses services de renseignement se sont même vus obligés de démentir les annonces des officiels et médias occidentaux en leur demandant d’arrêter de semer la panique.Plus tôt dans la journée du 15 février, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant le retrait de matériels des districts militaires Sud et Ouest après l’annonce de la fin des manœuvres actuellement en cours.

