L'Allemagne s'apprête à assouplir les restrictions sanitaires

L'Allemagne s'apprête à assouplir les restrictions introduites pour endiguer l'épidémie de COVID-19, les autorités sanitaires considérant que le pire de la... 16.02.2022, Sputnik France

allemagne

covid-19

restrictions

La levée progressive doit se faire en trois étapes avec, dans un premier temps, la fin des mesures encadrant les réunions se déroulant dans un cadre privé pour les personnes vaccinées ou guéries du COVID-19, dit ce document rédigé en amont d'une réunion du chancelier Olaf Scholz et des ministres-présidents des Länder.Il ne sera plus demandé de produire de certificat de vaccination ou de test négatif à l'entrée des commerces dits "non-essentiels", même si le port du masque y restera obligatoire.Lors d'une seconde étape, la jauge du nombre de personnes autorisées à se réunir pour les événements extérieurs sera portée à 25.000 et les bars de nuit seront rouverts à ceux qui ont reçu une dose de rappel ou qui sont vaccinés et en mesure de produire un test négatif au coronavirus.Les personnes non-vaccinées seront quant à elles autorisées à retourner dans les restaurants si elles peuvent fournir un test négatif.Contrairement à ses voisins autrichiens, français, danois, ou suisses, l'Allemagne a fait le choix d'une levée bien plus progressive des restrictions, une prudence que le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a justifié par une couverture vaccinale moindre qu'ailleurs en Europe.

2022

