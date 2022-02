https://fr.sputniknews.com/20220216/lautriche-levera-la-plupart-de-ses-restrictions-le-5-mars-1055188139.html

L'Autriche lèvera la plupart de ses restrictions le 5 mars

L'Autriche lèvera d'ici au 5 mars la plupart des dernières restrictions sanitaires encore en place pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, a déclaré... 16.02.2022, Sputnik France

Parmi ces mesures figurent la fermeture à minuit des bars et restaurants et la fermeture des discothèques.Le nombre quotidien de contaminations en Autriche par le coronavirus responsable du COVID-19 se situe désormais en deçà des niveaux records atteints au plus fort de la dernière vague d'infections liée au variant Omicron et la pression sur le système hospitalier reste modérée.Une loi rendant obligatoire la vaccination contre le COVID-19 sous peine d'amendes - une première dans l'Union européenne - doit entrer en vigueur le 15 mars dans le pays mais l'embellie sur le front sanitaire fait désormais douter de sa mise en place.La perspective de l'entrée en vigueur de la loi n'a guère contribué pour l'instant à relever l'un des taux de vaccination les plus bas d'Europe occidentale.Un comité d'experts chargé d'examiner la pertinence du texte présentera un rapport au gouvernement avant le 15 mars, a précisé le chancelier Nehammer en laissant entendre que la loi pourrait être abandonnée.

