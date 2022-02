https://fr.sputniknews.com/20220216/le-nombre-daccidents-de-trottinette-electrique-explose-dans-lhexagone-1055166269.html

Le nombre d’accidents de trottinette électrique explose dans l’Hexagone

Le nombre d’accidents de trottinette électrique explose dans l’Hexagone

Le nombre de victimes d'accidents de trottinette électrique a enregistré un bond de plus de 30% en France, selon le Fonds de garantie des victimes.

Bien assises dans les rangs des moyens de transport prisés par les citadins, les trottinettes électriques sont responsables de plus en plus d’accidents dans l’Hexagone, a fait savoir Jules Rencki, directeur général du Fonds de garantie des victimes.Selon lui, en 2021, le nombre de cas de victimes d’accidents de trottinette électrique a explosé de plus de 30%. Bien que leur proportion reste marginale en comparaison avec les accidents de voiture, M.Rencki pointe au micro d’Europe 1 un sérieux manque d’information concernant ce moyen de locomotion.Il souligne que de nombreux utilisateurs croient être couverts par la responsabilité civile de leur assurance habitation, comme avec leur vélo, mais cela n’est pas toujours le cas.Les montants d’indemnisation peuvent être colossauxDans la moitié des cas, les accidents causent des dommages corporels, poursuit-il. Et pourtant, dans des situations impliquant des victimes grièvement blessées, des montants d'indemnisation "peuvent dépasser plusieurs centaines de milliers d’euros", constate le responsable.Les propriétaires de trottinettes électriques doivent obligatoirement s’assurer contre les dommages qu'ils pourraient causer lors d’accidents à des tiers. Il s’agit d’une obligation légale qui reste pourtant méconnue par les conducteurs de ces engins motorisés.En ce qui concernant les trottinettes en libre service, elles sont en principe assurées par le loueur, mais le Fonds de garantie des victimes conseille toujours de bien le vérifier avant d’en faire usage.

