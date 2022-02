https://fr.sputniknews.com/20220216/linde-laustralie-et-singapour-sunissent-pour-lutter-contre-les-dechets-marins-1055178690.html

L'Inde, l'Australie et Singapour s'unissent pour lutter contre les déchets marins

L'Inde, l'Australie et Singapour s'unissent pour lutter contre les déchets marins

L'Inde, l'Australie et Singapour ont uni leurs forces pour mener des interventions de recherche visant à surveiller et à évaluer les déchets marins et explorer... 16.02.2022, Sputnik France

S'exprimant lors d'un atelier international virtuel sur la lutte contre la pollution marine, organisé mercredi par l'Inde, le secrétaire indien aux sciences de la Terre, M. Ravichandran, a suggéré l'application d'outils technologiques tels que la télédétection, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour cartographier l'étendue des plastiques marins et développer des modèles pour comprendre la dynamique des plastiques dans l'océan Indien.Il a également souligné qu'une stratégie de gestion bien conçue tenant compte de la spécificité régionale réduira considérablement la quantité des plastiques dans l'environnement.Lors de cet évènement, les pays du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) ont été appelés à mieux explorer et s'informer mutuellement sur les défis et les solutions aux déchets marins en particulier la recherche, l'utilisation, la conception, le recyclage et les collaborations futures en matière de gestion de plastique.L'atelier a réuni des experts mondiaux, des scientifiques, des responsables gouvernementaux et des représentants de l'industrie, de l'innovation et des secteurs informels.Quatre sessions principales ont été organisées lors de cet évènement à savoir l'ampleur du programme de surveillance des problèmes de déchets marins, la recherche sur les déchets plastiques dans la région Indo-pacifique, les meilleures pratiques et technologies pour prévenir la pollution plastique et la collaboration régionale pour lutter contre la pollution plastique des mers.

