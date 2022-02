https://fr.sputniknews.com/20220216/londres-enverra-des-chars-et-des-blindes-supplementaires-en-estonie-1055192630.html

Londres enverra des chars et des blindés supplémentaires en Estonie

Avant la fin de la journée du 16 février, le Royaume-Uni enverra du matériel militaire supplémentaire en Estonie et doublera ses effectifs dans ce pays balte, a annoncé le ministre britannique de la Défense Ben Wallace.Parmi les engins qui seront transférés vers l’Estonie figurent notamment des chars et des véhicules blindés, a-t-il précisé.L’annonce intervient sur fond d’accalmie relative autour de l’Ukraine après plusieurs semaines de tensions opposant Moscou à l’Occident. Alors que les pays occidentaux ont accusé la Russie de préparer une invasion du pays voisin, Moscou a reproché aux membres de l’Otan, les États-Unis en tête, d’instrumentaliser la crise ukrainienne en vue de renforcer leur présence militaire le long des frontières russes.Parachutistes US en PolognePlus tôt ce mercredi, des centaines de parachutistes américains sont arrivés à l'aéroport polonais de Rzeszow dans le cadre d’un déploiement de plusieurs milliers de soldats destiné à renforcer le flanc oriental de l’Otan.Des journalistes de l’AFP ont constaté la présence de voitures blindées et de camions militaires dans un camp installé en face du terminal de l’aéroport.Les États-Unis prévoient de déployer temporairement environ 4.700 soldats supplémentaires en Pologne en réponse au renforcement des troupes russes près de l’Ukraine. Ces renforts porteront la présence militaire américaine en Pologne à près de 10.000 hommes.

