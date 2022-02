https://fr.sputniknews.com/20220216/mylene-demongeot-remercie-didier-raoult-de-lui-avoir-sauve-la-vie--1055178181.html

Mylène Demongeot remercie Didier Raoult de lui avoir "sauvé" la vie

Complètement rétablie après son infection Covid, l’actrice Mylène Demongeot se dit reconnaissante à Didier Raoult. Exprimant sa gratitude à ce controversé... 16.02.2022, Sputnik France

Invitée sur le plateau de C à vous pour la promotion du film Maison de retraite, l’actrice Mylène Demongeot a exprimé sa reconnaissance à Didier Raoult.Après que l’humoriste Kev Adams a déploré les problèmes financiers du film, où jouent également Gérard Dépardieu et Daniel Prévost, la comédienne de 86 ans, bien connue pour son rôle d’Hélène dans Fantômas, s’est livrée sur son infection au Covid en plein tournage.Kev Adams a confirmé en expliquant qu’ils avaient reçu un coup de fil:Des internautes en colèreMylène Demongeot a à ce moment souhaité remercier le Pr Raoult en disant qu’elle l’"embrassait". Ceci alors que l’animatrice Anne-Élisabeth Lemoine parlait en même temps.Quelques internautes n’ont pas tardé à pointer cela en disant que Mme Lemoine avait intentionnellement couvert sa voix.Si Didier Raoult fait des apparitions à la télévision, par exemple chez Cyril Hanouna, il n’a jamais été invité dans C à vous, émission où il avait fait l’objet de critiques de la part du chroniqueur Patrick Cohen. Fin août, Anne-Élisabeth Lemoine avait ainsi clarifié:"Il n’a pas répondu favorablement à notre invitation, mais on l’a invité à chaque fois. […] En tout cas, on n’a pas peur du débat mais ça ne doit pas tourner au pugilat. Il faut que ça reste constructif."Livre suspendu à cause de la polémique?Le 30 janvier, Mme Demongeot avait déjà exprimé sa gratitude au Pr Raoult dans les colonnes de France Dimanche en expliquant qu’elle lui avait dédié un livre.Elle expliquait cet état de fait en ces termes:"J’ai beau avoir fini de l’écrire, aucun éditeur n’accepte de le publier. Quatre ont déjà refusé depuis qu’il est au centre de la polémique [liée à ses propos sur la vaccination et le traitement à chloroquine]. Je vais donc peut-être le publier toute seule, à compte d'auteur ou sur Internet".

