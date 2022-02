https://fr.sputniknews.com/20220216/nettoyer-les-vitres-comme-un-pro-cette-technique-tiktok-qui-fonctionne--1055181132.html

Nettoyer les vitres comme un pro: cette technique TikTok qui fonctionne

Sur son compte TikTok consacré au nettoyage, une femme a partagé sa technique pour nettoyer les fenêtres et les miroirs. Non seulement elle efface toutes les... 16.02.2022, Sputnik France

Une TikTokeuse a partagé sa technique de nettoyage pour les miroirs et vitres, selon elle aussi efficace que si un professionnel faisait le travail.Sous le nom de @maizimmy, Mai poste sur TikTok ses conseils et partage ses découvertes dans le monde des produits de nettoyage. Récemment, elle a posté une manière de laver facilement, rapidement et efficacement les vitres.La technique en questionSur la vidéo, Mai se met au travail sur son miroir de salle de bain couvert de traces de dentifrice.Elle y pulvérise du nettoyant pour vitres.Le résultat est un miroir brillant et sans traces."Tout comme un nettoyeur de vitres professionnel, vous pouvez nettoyer votre miroir, votre vitre, peu importe", commente-t-elle.La vidéo a été vue plus de quatre millions de fois depuis sa publication, et les internautes ont fait l'éloge de l'idée.

