Onfray: "Je ne crois pas trop à ces sondages qui nous font savoir qu'Emmanuel Macron est à 24%"

2022-02-16T14:01+0100

Invité dans Punchline sur Europe 1 mardi soir, Michel Onfray s’est dit méfiant envers les sondages sur la présidentielle, notamment au sujet des chiffres concernant le Président de la République.Un meeting "catastrophe" pour Valérie PécresseLe philosophe commentait les résultats d’une enquête Harris Interactif pour Challenges parue le 15 février. L’entreprise a précisé que les interviews avaient été réalisées en partie avant et en partie après le meeting de Valérie Pécresse au Zénith de Paris, que Michel Onfray a qualifié de "catastrophe".Il dit avoir presque tout compris lorsqu’elle est montée sur scène:De là découle son demi-point de retard sur Éric Zemmour dans le sondage.Macron toujours en têteSelon ce sondage Harris Interactive, Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote au premier tour avec 25% (+1) des suffrages.Il est suivi par Marine Le Pen (17,5%) qui progresse de 0,5 point cette semaine.La candidate du Rassemblement national a trois points d’avance sur Éric Zemmour (14,5, stable) et 3,5 points sur Valérie Pécresse (14%).La présidente de la région Île-de-France a perdu un point cette semaine et est légèrement devancée par M.Zemmour pour la première fois depuis le début du mois de décembre.Mélenchon le mieux placé à gaucheÀ gauche, Jean-Luc Mélenchon reste le candidat le mieux placé (10,5%, +0,5) et devance l’écologiste Yannick Jadot (5,5%, -0,5), Christiane Taubira (3,5%, -1,5) à égalité avec le communiste Fabien Roussel (3,5%, +0,5), Anne Hidalgo (2,5%, -0,5) et Nicolas Dupont-Aignan (1%).Au second tour, le Président sortant l’emporterait contre Marine Le Pen avec un score de 56% contre 44%, contre Éric Zemmour (64% à 36%) et contre Valérie Pécresse (57% à 43%).

