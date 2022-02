https://fr.sputniknews.com/20220216/presidentielles-coreennes-deux-membres-de-la-campagne-dun-candidat-retrouves-morts-1055179183.html

Présidentielles coréennes: deux membres de la campagne d’un candidat retrouvés morts

Le candidat du PP, Ahn Cheol-soo, a suspendu sa campagne à la suite de l’incident, survenu le jour du coup d’envoi de la campagne officielle de 22 jours pour les élections présidentielles, qui auront lieu le 9 mars prochain. Les deux personnes, respectivement âgées de 63 ans et 50 ans, étaient inconscientes lorsqu’elles ont été retrouvées dans un autocar garé au bord d’une route dans la ville centrale de Cheonan, à environ 90 kilomètres au sud de Séoul. Les victimes, le chef de campagne d’un comté voisin et le chauffeur du bus, auraient succombé à arrêt cardiaque en raison d’une fuite de gaz. Il n’y avait aucun signe d’acte criminel, selon la police. Les enquêteurs cherchent les causes possibles de leur décès, notamment une intoxication au monoxyde de carbone, indiquent les médias.

