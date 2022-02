Qui tirerait de gros bénéfices économiques des crises énergétique et ukrainienne en Europe?

https://fr.sputniknews.com/20220216/qui-tirerait-de-gros-benefices-economiques-des-crises-energetique-et-ukrainienne-en-europe-1055174566.html

La branche gazière de l’économie américaine se félicite du succès historique de ses exportations en Europe, qui ont dépassé les livraisons de gaz russe, selon... 16.02.2022, Sputnik France

Pour la première fois dans l’histoire, fin 2021, les exportations de gaz naturel liquéfie (GNL) américain en Europe ont dépassé les fournitures de gaz russe, relate pour le Wall Street Journal Daniel Yergin, spécialiste reconnu outre-Atlantique de l’énergie et des relations internationales.Une réussite qui se base sur la flambée des prix du gaz en Europe, la crise ukrainienne et la relance de l’économie globale, plaçant les États-Unis sur la première place mondiale parmi les producteurs de gaz naturel et de pétrole, devant naturellement la Russie.Il s’agirait d’un succès géopolitique et économique de son pays au profit de l’équilibre énergétique à l’échelle planétaire.Compte tenu de "nouvelles capacités d’exportation" du GNL américain cette année et de ses propres pronostics concernant les prix élevés sur les combustibles prochainement, M.Yergin prévoit que son pays deviendra un leader mondial des livraisons de GNL, devant l’Australie et le Qatar.Ce leadership serait crucial pour l’Europe, d’après l’expert.Arrêt des gazoducs russesDans son analyse pour le Wall Street Journal, le spécialiste américain examine un scénario de l’arrêt partiel ou même total des livraisons de gaz russe en Europe.Échange avec PoutineD’après M.Yergin, le Président Poutine a été un des premiers à réaliser "l’importance géopolitique de la nouvelle position pétrolière et gazière de l’Amérique" qui se base sur l’extraction des combustibles fossiles de schiste.L’expert se souvient d’une session énergétique au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en 2013, quand il a posé une question à M.Poutine sur la diversification de l’économie russe pour réduire la dépendance des revenus issus des exportations de gaz et de pétrole.En posant la question, l’expert a mentionné le mot "schiste".Daniel Yergin interprète cet épisode comme un signe d’opposition du chef d’État russe à la compétition énergétique avec le États-Unis en Europe et dans le monde entier.Sauf que Vladimir Poutine aussi bien que de multiples spécialistes concernés parlent depuis longtemps des conséquences nocives des techniques d’exploitation du gaz et du pétrole de schiste pour l’environnement, notamment de la pollution des nappes phréatiques et de l’air.Crise ukrainienne dans les médias américainsDepuis la fin de l’année dernière, plusieurs médias américains ne cessent d’alerter sur une "invasion imminente" de l’Ukraine par la Russie.Bloomberg a d’abord annoncé sur son site "en direct" que la Russie était en train d’envahir l’Ukraine.Le média a dû s’excuser mais, quelque temps plus tard, a rapporté citant des responsables sans les nommer, que la Russie pourrait "attaquer" l’Ukraine le 15 février.Cette dernière annonce sur la date a fait réagir le Président russe. Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine a plaisanté, demandant si un média n’avait pas par hasard publié "l'heure exacte du début de la guerre".

