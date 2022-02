https://fr.sputniknews.com/20220216/rebellion-independantiste-profondement-touchee-dans-son-orgueil-que-fera-larmee-senegalaise-1055190548.html

Rébellion indépendantiste: "profondément touchée dans son orgueil", que fera l'armée sénégalaise?

Rébellion indépendantiste: "profondément touchée dans son orgueil", que fera l'armée sénégalaise?

La capture puis la libération ultra-médiatisée de sept soldats sénégalais du contingent militaire de la CEDEAO en Gambie ont irrité l’opinion publique et... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T20:24+0100

2022-02-16T20:24+0100

2022-02-16T20:24+0100

afrique

sénégal

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

gambie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055190489_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_1201f8fa0c5dfa8552fb8073c57ab9d6.jpg

Capturés depuis le 24 janvier 2022 en territoire gambien, sept soldats sénégalais membres du contingent militaire de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) ont été libérés le 14 février 2022 par Salif Sadio, chef de guerre d’Atika, une frange radicale du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), en quête d’indépendance pour le sud du Sénégal depuis plusieurs décennies. Ils ont été remis aux autorités de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest par des envoyés spéciaux du chef rebelle en présence de plusieurs facilitateurs dont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la communauté San’t Egidio, une ONG catholique proche du Vatican.À l’issue de violents affrontements avec des groupes rebelles, le 24 janvier, quatre autres "diambars" (surnom donné aux soldats sénégalais) avaient perdu la vie, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA).Si le mouvement indépendantiste voulait donner de l’écho à l’affranchissement des soldats sénégalais, il y est sans doute parvenu. La forte médiatisation de la cérémonie, sa scénarisation dans une des multiples zones grises de la brousse gambienne et son internationalisation semblent avoir donné à Salif Sadio un nouveau répit après les offensives victorieuses de l’armée sénégalaise sur le terrain casamançais.Assis à même le sol et entourés des "invités" de la cérémonie, les sept soldats ont la tête baissée pour la plupart. Ils assistent, silencieux, à la signature des documents du protocole de leur libération par les plénipotentiaires. Par terre, sont entassés leurs casquettes et gilets pare-balles. Tout autour d’eux, militaires de la CEDEAO et rebelles du MFDC, tous armés, sont aux aguets au milieu d’une zone broussailleuse où la végétation peut servir de refuge ou de cachette. Pour Salif Sadio, c’est presqu’un jour de gloire.Invisible et insaisissable, Salif Sadio est considéré comme l’un des derniers grands seigneurs de guerre en Casamance, le verrou par lequel passerait une paix espérée définitive. Sa capacité à échapper à la traque, sa propension à se mouvoir entre les zones grises du grand corridor sénégambien et des capacités de nuisances réelles prolongent d’autant le mystère d’une "invincibilité" que d’aucuns relient à une puissance mystique.Mais la rapidité avec laquelle il a apporté sa "bénédiction" à la libération des soldats sénégalais de l’ECOMIG serait-elle le signe d’une certaine fragilité?"Laver l’affront"Les images de la cérémonie ont choqué beaucoup de Sénégalais, en particulier avec le traitement infligé aux sept soldats contraints de s’asseoir par terre et exposés aux médias autorisés à filmer ces instants. Selon des sources sécuritaires interrogées par Sputnik, l'armée sénégalaise a les moyens d’anéantir "très vite" les "éléments résiduels" de la rébellion indépendantiste. "Mais c’est une décision politique qui n’est pas du ressort du commandement militaire."Les sept militaires sénégalais, après avoir été remis aux représentants de la CEDEAO, ont été pris en charge par l’armée et devraient bénéficier du soutien psychosocial d’experts de la Grande muette. "Il y a des soldats qui absorbent mieux et plus vite que d’autres le choc potentiel d’une captivité par l’ennemi. Le meilleur travail sera fait en direction de nos frères d’armes", souligne une source sécuritaire.Dans un communiqué rendu public, la DIRPA magnifie "l’élan de solidarité patriotique et spontanée manifesté aux Armées par les citoyens". "Les Armées restent plus que jamais déterminées à préserver l’intégrité du sanctuaire national, à poursuivre la lutte contre les trafics illicites et à participer aux initiatives régionales de maintien de la paix".

https://fr.sputniknews.com/20220206/europe-afrique-les-dossiers-politiques-et-securitaires-du-binome-macky-sall-emmanuel-macron-1055004203.html

https://fr.sputniknews.com/20220202/guinee-bissau-les-zones-dombre-dun-putsch-manque-contre-umaro-sissoco-embalo-1054953379.html

afrique

sénégal

gambie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Momar Dieng https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

Momar Dieng https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Momar Dieng https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104318/58/1043185838_0:0:1299:1300_100x100_80_0_0_793b1df7c2561172ef97f934c0e17615.jpg

afrique, sénégal, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), gambie