https://fr.sputniknews.com/20220216/royaume-uni-linflation-atteint-un-nouveau-pic-en-janvier-1055180981.html

Royaume-Uni: l'inflation atteint un nouveau pic en janvier

Royaume-Uni: l'inflation atteint un nouveau pic en janvier

L'inflation est montée à 5,5% en janvier au Royaume-Uni sur un an contre 5,4% en décembre, atteignant un nouveau sommet sur les 30 dernières années, a indiqué... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T12:02+0100

2022-02-16T12:02+0100

2022-02-16T12:02+0100

royaume-uni

inflation

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1045444923_0:277:1921:1357_1920x0_80_0_0_05c97a94542e0fc4d21b891ed8885307.jpg

Le coût des produits de base pour les ménages a également augmenté sur la même période, le prix des pâtes ayant augmenté de 15% et celui de la margarine de 37%, ce qui a pesé sur le budget des familles, notamment les plus modestes, a-t-il ajouté.Dans l'ensemble, les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 4,3% par rapport à janvier 2021.Les factures énergétiques des foyers ont également contribué à une grande partie de la hausse annuelle, les coûts de l'électricité ayant augmenté de 19% et ceux du gaz de 28%, a précisé l'ONS.Selon la Banque d'Angleterre (BoE), l'inflation devrait encore grimper pour atteindre 7,25% en avril, avant de se maintenir à 5% au fil de l'année. L'institution financière a déjà relevé deux fois son taux directeur, désormais à 0,5%, pour tenter de limiter l'envolée des prix.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, inflation, économie