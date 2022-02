https://fr.sputniknews.com/20220216/sanctions-uscontre-la-russie-les-banques-francaises-seront-les-plus-touchees-1055172811.html

Sanctions US contre la Russie: "les banques françaises seront les plus touchées"

Sanctions US contre la Russie: "les banques françaises seront les plus touchées"

Américains et Européens ont une nouvelle fois menacé Moscou de sanctions. Des mesures unilatérales qui n’auraient pas forcément d’effets sur la Russie... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T12:26+0100

2022-02-16T12:26+0100

2022-02-16T12:26+0100

crise ukrainienne

russie

sanctions

sanctions économiques

nord stream 2

swift

états-unis

joe biden

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103573/77/1035737738_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_25edeaef626873e3340288594a4279bc.jpg

L’économiste Hélène Clément-Pitiot est formelle. Les sanctions brandies par les Occidentaux face à crise ukrainienne n’auraient globalement pas de conséquences négatives sur l’économie russe. Elles retomberaient plutôt sur les Européens par un "effet boomerang".Joe Biden et le Congrès américain ont menacé le Kremlin de mesures "dévastatrices" qui "écraseraient" la Russie. Les plus emblématiques? L’interdiction d’utiliser le dollar, le réseau interbancaire SWIFT et la fin du gazoduc Nord Stream 2.Selon Hélène Clément-Pitiot, la Russie ne serait "pas atteinte" par de telles mesures. Celles-ci peuvent en effet fonctionner contre de plus petits États, plus aisés à isoler, moins contre des pays-continents. La Russie a de surcroît a su en anticiper certaines, en prônant la "dédollarisation" de ses échanges internationaux et de ses réserves. En 2022, la banque centrale russe possède pour la première fois davantage d’or que de dollars. Celle-ci détiendrait l’équivalent de 130 milliards de dollars en métal jaune. En définitive, ces sanctions renforceraient "la souveraineté russe", affirme Clément-Pitiot. Et l’économiste de prévenir la France.Car depuis les premières sanctions occidentales imposées à Moscou en 2014, c’est en premier l’économie européenne qui s’est vue fermer des débouchés. Résultat, un manque à gagner estimé à huit milliards d’euros pour l’agriculture française.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

russie, sanctions, sanctions économiques, nord stream 2, swift, états-unis, joe biden, vladimir poutine