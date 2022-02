https://fr.sputniknews.com/20220216/sputnik-entame-une-cooperation-avec-lun-des-principaux-medias-de-la-republique-du-congo-1055192784.html

Sputnik entame une coopération avec l'un des principaux médias de la République du Congo

Sputnik entame une coopération avec l'un des principaux médias de la République du Congo

L'agence de presse Sputnik et l'agence de la République du Congo ADIAC ont signé un accord de coopération et se sont accordées notamment de s'échanger du... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T21:50+0100

2022-02-16T21:50+0100

2022-02-16T21:52+0100

sputnik

république du congo

partenariat

médias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055192392_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_83c4cc87b65564276cfb9d1ad40e6b70.jpg

L'agence de presse internationale et radio Sputnik a conclu un protocole d'accord avec l'agence de presse ADIAC, l'un des plus grands médias de la République du Congo. Le document a été signé par Sergueï Kotchetkov, premier rédacteur en chef adjoint du groupe de médias Rossiya Segodnya, et par Ange Pongault, secrétaire général de l'ADIAC, lors d'une cérémonie organisée en visioconférence.La décision prévoit, en premier lieu, d'échanger du contenu en français, ainsi que de participer aux événements organisés par l'un et l'autre des agences.Selon lui, le partenariat se reflétera sur plusieurs aspects dont "la presse, l'édition, la télévision, le digital et la radio".Pour l'agence ADIAC, "c'est une grande satisfaction et un honneur de signer" ce document, a-t-il ajouté, remerciant ses partenaires pour la "confiance".Sergueï Kochetkov lui a fait écho:Il s'agit du cinquième document signé par l'agence avec les pays d'Afrique francophone.Siégeant à Moscou, Sputnik est une agence de presse internationale et une radio faisant partie du groupe russe de médias Rossiya Segodnya. Sputnik rassemble des sites en 32 langues, des émissions dans plus de 90 villes à travers le monde et des fils d'actualité en anglais, arabe, espagnol, chinois et farsi.L'audience des plateformes d'information de Sputnik s'élève à environ 50 millions de visiteurs par mois, le nombre total d'abonnés aux réseaux sociaux dépasse les 26 millions.

république du congo

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, république du congo, partenariat, médias