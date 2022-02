https://fr.sputniknews.com/20220216/ukraine-macron-et-biden-demeurent-tres-vigilants-et-attentifs-selon-elysee-1055175909.html

Ukraine: Macron et Biden demeurent "très vigilants et attentifs", selon Élysée

Ukraine: Macron et Biden demeurent "très vigilants et attentifs", selon Élysée

Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden demeurent très attentifs et vigilants sur l'évolution de la situation sur le terrain concernant la crise... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T07:13+0100

2022-02-16T07:13+0100

2022-02-16T07:13+0100

livraisons d'armes

ukraine

allemagne

normandie

format normandie

emmanuel macron

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1046150576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15a742d0187f5e1de823ff9ab7efc90b.jpg

Alors que l'invasion de l'Ukraine promise par la presse occidentale n'a jamais eu lieu ce 16 février, Emmanuel Macron a souligné la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques pour réduire les tensions et créer les conditions d'apaisement nécessaires à un dialogue sérieux, a indiqué la présidence française dans un communiqué.Il a rappelé l'engagement solide et constant de la France pour le respect de la souveraineté et la sécurité de ses partenaires et alliés, a-t-elle ajouté.Joe Biden a salué les efforts de la France et de l'Allemagne en faveur de la mise en oeuvre des accords de Minsk dans le cadre du "format Normandie", a aussi fait savoir l'Élysée, précisant que les présidents français et américain sont "convenus de rester en contact très étroit dans les prochains jours".Rendant compte de l'entretien, la Maison blanche a rapporté que Joe Biden et Emmanuel Macron ont discuté des "sévères conséquences" auxquelles s'exposera la Russie si elle attaque l'Ukraine.

ukraine

allemagne

normandie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

livraisons d'armes, ukraine, allemagne, normandie, format normandie, emmanuel macron, europe