https://fr.sputniknews.com/20220216/une-etude-suggere-un-simple-moyen-pour-augmenter-lefficacite-des-vaccins-anti-covid-1055174339.html

Une étude suggère un simple moyen pour augmenter l’efficacité des vaccins anti-Covid

Une étude suggère un simple moyen pour augmenter l’efficacité des vaccins anti-Covid

Les auteurs d’une récente étude assurent que pratiquer une séance d’exercice de 90 minutes après la reception d’un vaccin contre le nouveau coronavirus permet... 16.02.2022, Sputnik France

2022-02-16T07:00+0100

2022-02-16T07:00+0100

2022-02-16T07:00+0100

vaccination

covid-19

grippe

anticorps

grippe a/h1n1

l'université de l’iowa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1045866385_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_340eb384feafbb84618ba3202def64ba.jpg

Des scientifiques de l’université d’État de l’Iowa, aux États-Unis, assurent avoir trouvé un booster naturel pour tout vaccin anti-Covid. Selon leur étude dont un compte-rendu vient de paraître dans la revue Brain Behavior and Immunity, la simple pratique d’un exercice physique juste après la vaccination permet d’augmenter le taux d’anticorps.Les auteurs racontent que de tous les participants à leur étude ceux ayant pratiqué du vélo d’appartement ou effectué de la marche rapide après injection de la préparation développaient davantage d’anticorps au cours des quatre semaines suivantes que les autres vaccinés.Qui plus est, des résultats identiques ont été obtenus après une expérience menée sur des souris de laboratoire sur un tapis de course. Des effets bénéfiques ont également été constatés sur des personnes ayant pratiqué, après la reception d’un vaccin, une séance d’exercice qui ne durait que 45 minutes.Vaccins contre la grippe également testésLes chercheurs ont reproduit la même expérience avec l’injection de vaccins contre la grippe H1N1 et la grippe saisonnière pour parvenir à des résultats similaires."Ces résultats démontrent que les adultes pratiquant une activité physique régulière peuvent accroître leur réponse immunitaire assurée par les vaccins contre la grippe ou le Covid-19 en effectuant une seule séance d’exercice d'intensité légère ou modérée après la vaccination", concluent les scientifiques.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

vaccination, covid-19, grippe, anticorps, grippe a/h1n1, l'université de l’iowa