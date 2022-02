https://fr.sputniknews.com/20220216/une-quinzaine-de-morts-dans-un-accident-de-la-route-au-cameroun-1055180051.html

Une quinzaine de morts dans un accident de la route au Cameroun

Au moins 15 personnes ont trouvé la mort, mardi au petit matin dans la localité camerounaise de Loum dans la région du Littoral, à la suite d'une collision... 16.02.2022, Sputnik France

Le drame, qui a également fait de nombreux blessés admis dans les formations hospitalières environnantes, est survenu lorsqu'un car de 70 places, en provenance de la métropole économique, Douala, a percuté de plein fouet un autre car roulant en sens inverse, venant du chef-lieu de l'Ouest, Bafoussam et transportant une trentaine de passagers.L'excès de vitesse serait à l'origine du drame, selon les premiers constats des services de sécurité routière.Selon les données du cabinet Cyscom, qui a réalisé une étude pour le compte du ministère des Transports, le Cameroun a enregistré 21.049 accidents de la route pour 7.203 morts entre 2011 et 2017. Les causes principales étant l'excès de vitesse (35%), l'état des véhicules (17%), la conduite en état d'ébriété et le manque de maîtrise du volant (10,5%), l'état de la route (10%) et les mauvais dépassements (7%).

