Yémen: la guerre a causé la perte de 80% des revenus du pétrole et du gaz

Yémen: la guerre a causé la perte de 80% des revenus du pétrole et du gaz

Les revenus du pétrole et du gaz au Yémen ont diminué de 80%, en raison de la suspension de la production et des exportations, a rapporté l'agence de presse... 16.02.2022

Et d'ajouter que la guerre, qui dure depuis plus de sept ans, a également entraîné le pays dans une crise sans précédent, donnant lieu à une baisse des ressources publiques et une détérioration de la situation financière.Le Yémen dépend principalement des revenus du pétrole brut, qui couvrent environ 70% des ressources nettes du budget général, 63% des exportations totales du pays et 30% du produit intérieur brut (PIB), selon des rapports officiels du gouvernement.

yémen

Maghreb Arabe Presse

